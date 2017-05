Downward sarà presente a Svilupparty 2017

rappresenterà una grande occasione per i team di sviluppo italiani per mettersi in mostra. All'evento non mancheranno i ragazzi di, software house romana che tornerà a presentare il suo

Come leggiamo dalla descrizione fornitaci da Svilupparty, "Downward è un open-world parkour in prima persona ambientato nelle rovine di un Medioevo postapocalittico caratterizzato da scenari mozzafiato, con forti elementi di esplorazione e una trama profonda e coinvolgente". In cima alla notizia, trovate un teaser trailer del gioco che, ricordiamo, è già disponibile su Steam in Accesso Anticipato.

Svilupparty 2017 si terrà nella sede dell'Archivio Videoludico/Biblioteca Renzo Renzi della Cineteca di Bologna. L'evento, a cui sarà possibile partecipare gratuitamente, inizierà la mattina del 19 maggio e terminerà la sera del 21 maggio.