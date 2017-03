Drago d'Oro 2017: cerimonia di premiazione in diretta streaming dalle 18:30

Mancano pochissime ore per scoprie i vincitori del, il premio italiano dedicato al mondo dei videogiochi: la cerimonia di premiazione si terrà oggi (giovedì 16 marzo) a Roma a partire dalle 18.30, presso il Guido Reni District. A condurre la serata saranno

Ad animare la quinta edizione del Premio Drago d’Oro ci saranno ospiti d’onore il cui lavoro ha contribuito significativamente a delineare alcuni dei tratti più caratteristici di alcuni tra i titoli in nomination: Marco Conti, Gaz Deaves, Fumito Ueda, Takeshi Furukawa e Hajime Tabata.

Durante la cerimonia del Drago d'Oro 2017 verrà premiato il miglior videogioco dell'anno tra Dark Souls III, Dishonored 2, DOOM, Forza Horizon 3, Inside, Overwatch, Final Fantasy XV, The Last Guardian, Titanfall 2 e Uncharted 4 Fine di un Ladro. Spazio anche ai videogiochi Made in Italy, con la premiazione del miglior titolo sviluppato nel nostro paese: Valentino Rossi The Game, Little Briar Rose, Redout, The Town of Light e Zheros.

Potete seguire la cerimonia del Premio Drago d'Oro in diretta streaming sul sito dell'evento o direttamente in questa pagina, tramite il player che trovate in calce.