Drago d'Oro 2017 in programma il 16 marzo: tutte le nomination

ha annunciato che l'edizione 2017 delsi terrà a Roma il 16 marzo, nell'ambito dell'evento, che si terrà presso il Guido Reni District.

La giurà sarà composta da numerosi giornalisti delle principali testate del settore e della stampa generalista e sarò presieduta per il secondo anno da Luca Tremolada, firma de Il Sole 24 Ore.

Miglior Gioco dell'Anno

 Dark Souls III – Bandai Namco Entertainment

 Dishonored 2 – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 DOOM – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 Final Fantasy XV – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Forza Horizon 3 – Microsoft

 INSIDE – Playdead

 Overwatch – Blizzard

 The Last Guardian – Sony Interactive Entertainment

 Titanfall 2 – Electronic Arts

 Uncharte d4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainment

Miglior App

 Carbon Warfare – Virtuos

 Clash Royale Supercell

 Deus Ex Go – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Pokémon Go – The Pokémon Company

 Super Mario Run – Nintendo

Miglior Colonna Sonora

 Abzû – 505 Games (distribuito da Digital Bros)

 DOOM – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 Final Fantasy XV – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 No Man's Sky – Sony Interactive Entertainment

 The Last Guardian – Sony Interactive Entertainment

Miglior Gameplay

 Dark Souls III – Bandai Namco Entertainment

 DOOM – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 Overwatch – Blizzard

 Titanfall 2 – Electronic Arts

 Uncharted 4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainme

Miglior Grafica

 Battlefield 1 – Electronic Arts

 Final Fantasy XV – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Forza Horizon 3 – Microsoft

 Tom Clancy's The Division – Ubisoft

 Uncharted 4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainment

Miglior Personaggio

 Bastion (Overwatch) – Blizzard

 Lincoln Clay (Mafia III) – 2K (distribuito da Cidiverte)

 Nathan Drake (Uncharted 4: Fine di un Ladro) – Sony Interactive Entertainment

 Trico (The Last Guardian) – Sony Interactive Entertainment

 Emily Kaldwin (Dishonored 2) – Bethesda (distribuito da Koch Media)

Miglior Sceneggiatura

 Firewatch – Panic

Inside – Playdead

 Mafia III – 2K (distribuito da Cidiverte)

Uncharted 4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainment Inc.

 Virginia – 505 Games (distribuito da Digital Bros)

Miglior Gioco di Azione e Avventura

 Dishonored 2 – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 Hitman – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 The Last Guardian – Sony Interactive Entertainment

 Uncharted 4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainment

 Watch Dogs 2 – Ubisoft

Miglior Gioco di Corse

 F1 2016 – Codemasters (distribuito da Koch Media)

 Forza Horizon 3 – Microsoft

 Redout – 34BigThings

 TrackMania Turbo – Ubisoft

 Valentino Rossi The Game – Milestone

Miglior Videogioco di Ruolo

 Dark Souls III – Bandai Namco Entertainment

 Deus Ex: Mankind Divided – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Final Fantasy XV – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 The Witcher 3: Wild Hunt - Blood and Wine – Bandai Namco Entertainment

 World of Warcraft: Legion – Blizzard

Miglior Gioco di Strategia

 Civilization VI – 2K (distribuito da Cidiverte)

 Fire Emblem Fates – Nintendo

 The Banner Saga 2 – Versus Evil

 Total War: Warhammer – SEGA (distribuito da Koch Media)

 XCOM 2 – 2K (distribuito da Cidiverte)

Miglior Gioco Indie

 Abzû – 505 Games (distribuito da Digital Bros)

 Firewatch – Panic

 INSIDE – Playdead

 That Dragon, Cancer – Numinous Games

 The Witness – Thekla Inc.

Miglior Gioco per Famiglie

 Dragon Quest Builders – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Just Dance 2017 – Ubisoft

 LEGO Dimensions – Warner Bros. Entertainment

 Pokémon Go – The Pokémon Company

 Skylanders Imaginators – Activision Publishing

Miglior Platform

 INSIDE – Playdead

 Owlboy – D-Pad Studio

 Ratchet & Clank – Sony Interactive Entertainment Inc.

 Super Mario Run – Nintendo

 Unravel – Electronic Arts

Miglior Sparatutto

 Battlefield 1 – Electronic Arts

 DOOM – Bethesda (distribuito da Koch Media)

 Overwatch – Blizzard

 Titanfall 2 – Electronic Arts

 Tom Clancy's The Division – Ubisoft

Miglior Videogioco Sportivo

 FIFA 17 – Electronic Arts

 NBA 2K17 – 2K (distribuito da Cidiverte)

 Pro Evolution Soccer 2017 – Konami (distribuito da Digital Bros)

 RIGS Mechanized Combat League – Sony Interactive Entertainment Inc.

 Steep – Ubisoft

Gioco più Innovativo

 Batman: Arkham VR – Warner Bros. Entertainment

 INSIDE – Playdead

 Pokémon Go – The Pokémon Company

 Superhot – SUPERHOT Team

 The Witness – Thekla Inc.

Premio Speciale del Pubblico

 Battlefield 1 – Electronic Arts

 Call of Duty: Infinite Warfare – Activision Publishing

 Dark Souls III – Bandai Namco Entertainment

 Far Cry Primal – Ubisoft

 FIFA 17 – Electronic Arts

 Final Fantasy XV – Square Enix (distribuito da Koch Media)

 Football Manager 2017 – SEGA

 Gears of War 4 – Microsoft Studios

 Just Dance 2017 – Ubisoft

 LEGO Dimensions – Warner Bros. Entertainment

 LEGO Marvel’s Avangers – Warner Bros. Entertainment

 Mafia III – 2K (distribuito da Cidiverte)

 NBA 2K17 – 2K (distribuito da Cidiverte)

 Overwatch – Blizzard

 Pokémon Luna – The Pokémon Company

 Pokémon Sole – The Pokémon Company

 Pokkén Tournament – The Pokémon Company

 Pro Evolution Soccer 2017 – Konami (distribuito da Digital Bros)

 Ratchet & Clank – Sony Interactive Entertainment Inc.

 Stranger of Sword City – Nis America

 Tom Clancy's The Division – Ubisoft

 Uncharted 4: Fine di un Ladro – Sony Interactive Entertainment Inc.

 Valentino Rossi The Game – Milestone

 Watch Dogs 2 – Ubisoft

YoKai Watch – Nintendo

AESVI fa sapere che ampio spazio sarà dedicato ai giochi sviluppati nel nostro paese, i quali concorreranno per il Premio Drago d'Oro Italiano, inoltre come ogni anno gli appassionati potranno votare per eleggere il gioco vincitore dl Premio Speciale del Pubblico, categoria che include 25 dei titoli più venduti in Italia nel 2016.