Dragon Age 4 potrebbe essere stato svelato da una doppiatrice

L'esistenza dipotrebbe essere stata svelata da, doppiatrice che in passato ha prestato la voce all'inquistrice in. Alix ha pubblicato una foto su Instagram che la mostra in sala di registrazione, lo scatto è accompagnato dall'hashtag #ELF.

Uno scatto che alimenta dunque le voci su un possibile nuovo gioco di Dragon Age, che secondo alcuni rumor potrebbe essere annunciato all'E3 2017. Per il momento è bene chiarire come non ci sia ancora nulla di ufficiale a riguardo, quanto riportato è solamente frutto di rumor e speculazioni non confermate.

Dragon Age Inquisition è stato pubblicato nel 2014 riscuotendo un grande successo di pubblico e critica, appare dunque probabile che BioWare ed Electronic Arts siano al lavoro su un nuovo episodio del franchise.