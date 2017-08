Dragon Age: BioWare ha in mente almeno altri 2 capitoli della serie

Gli sforzi disono attualmente concentrati in larga parte su, la nuova ambiziosa IP Sci-Fi presentata per la prima volta durante lo scorso E3 di Los Angeles. La software house canadese ha al momento congelato la serie di, ma quale destino attende invece la saga di

Parlando con i fan su Twitter, Mike Laidlaw, Senior Creative Director di Dragon Age, ha confermato che BioWare ha in mente almeno altri due capitoli con cui espandere l'universo narrativo creato dapprima in Origins, e poi proseguito in Dragon Age 2 e infine Dragon Age: Inquisition. Di fatto, "non c'è un finale pianificato" per la serie, quindi non è da escludere che la saga possa continuare anche dopo un ipotetico Dragon Age 5.

Ciò che sappiamo al momento è che la nuova iterazione della serie RPG è nelle sue fasi embrionali di sviluppo, e che BioWare ha intenzione di approfondire temi narrativi lasciati parzialmente inesplorati in passato. In tal senso, alcuni fan hanno già suggerito il Tevinter come ambientazione principale del nuovo gioco.