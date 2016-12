Dragon Age Inquisition e Unravel tra i Deals with Gold della settimana

Come ogni martedì, tornano i Deals with Gold su Xbox Store gli sconti riservati agli abbonati Gold. Tra i titoli in promozione questa settimana troviamo. Di seguito, la lista completa.

Sconti Xbox One

Gli utenti Xbox One potranno acquistare a prezzi ridotti titoli del calibro di Unravel, Tropico 5 Penultimate Edition, Farming Simulator 17, Rock N Roll Racing, Penarium e Need For Speed.

Artifex Mundi Essential Bundle 30%

Claire: Extended Cut 50%

Hawken Starter Pack 30%

Need For Speed 60%

Penarium 75%

Rock ‘N Racing 50%

The Book of Unwritten Tales 2 75%

Tropico 5 – Penultimate Edition 50%

Unravel 75%

Dragon Age Inquisition Game of the Year Edition 70%

Farming Simulator 17 25%

Farming Simulator 17 Premium Edition 25%

Xbox 360

Conan 80%

Sniper Ghost Warrior 85%

The Escapists 67%

de Blob 2 85%

Destroy All Humans Path of the Furon 85%

Sniper Ghost Warrior 2 85%

Per gli utenti Xbox 360 la selezione di giochi in promozione è più ridotta e vede la presenza di Conan, Sniper Ghost Warrior e relativo seguito, de Blob 2 e The Escapists.