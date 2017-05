Dragon Age: il nuovo capitolo tratterà temi narrativi parzialmente inesplorati

Nelle scorse ore, abbiamo avuto conferma che un nuovo capitolo della serie RPG diè attualmente in fase di sviluppo. Mark Darrah diha ora svelato alcuni interessanti particolari sulla direzione narrativa che questa nuova iterazione intraprenderà.

"Ciò che posso dire è che mi è stata data grande autonomia per lavorare su una storyline pregna di lore che è rimasto ben segregato nei passati episodi. E sì, se conoscete i miei vecchi lavori, probabilmente non rimarrete sorpresi dalla scelta del soggetto. E' roba familiare.

Non voglio amplificare in maniera esagerata, non è nulla di così grandioso. Ma è qualcosa di differente. Tratta di una parte del lore che non è stato molto trattato fino ad oggi in Dragon Age".

Sicuramente delle interessanti dichiarazioni, su cui i fan possono speculare nell'attesa di un possibile reveal ufficiale all'E3 2017 (alcuni già suggeriscono l'Impero Tevinter come ambientazione principale del gioco). Voi che aspettative avete dal nuovo capitolo di Dragon Age?