Il canale YouTube "RajmanGaming HD" ha pubblicato un nuovo video gameplay di, registrato in occasione dell'. La demo presenta gli stessi personaggi visti nella buil dell'E3, presentati però con costumi alternativi.

Recentemente, Bandai Namco ha confermato che Trunks del Futuro farà parte del roster del picchiaduro, ad oggi però il personaggio non è mai stato mostrato in azione. Dragon Ball FighterZ è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Arc System Works (Guilty Gear, BlazBlue) con uscita prevista per i primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.