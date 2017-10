Dragon Ball FighterZ: aperta la pagina Steam, ecco i requisiti minimi

Dopo l'annuncio ufficiale delladi uscita italiana, sul negozio diè stata aperta la pagina di, permettendoci di conoscere in anticipo i requisiti minimi richiesti per la versionedel gioco.

Di seguito vi elenchiamo i requisiti minimi per la versione PC di Dragon Ball FighterZ:

Sistema operativo: Windows 7/8/10 (64-bit OS richiesto)

Processore: i7-3770 CPU @ 3.40GHz

Memoria: 16 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 660 4GB

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Scheda audio: DirectX compatible soundcard or onboard chipset

Al momento, invece, non sono ancora disponibili i requisiti consigliati, ma è probabile che vengano resi noti nel corso delle prossime settimane. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile a partire dal 25 gennaio 2018 su PlayStation 4 e Xbox One, e dal 26 gennaio 2018 anche su PC via Steam e altri store digitali.