Dragon Ball FighterZ: Cell protagonista del nuovo trailer

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sul personaggio di, uno dei più iconici nemici di Goku, apparso per la prima volta nella saga di

Il filmato permette di vedere il personaggio in azione e di scoprire le principali mosse di Cell, insieme ad alcune cutscene che narrano le origini del lottatore. Dragon Ball FighterZ è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Arc System Works (BlazBlue, Guilty Gear) e uscirà a febbraio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.

Per l'occasione, Akira Toriyama ha supervisionato la creazione di un nuovo personaggio, l'Androide 21, che farà il suo debutto proprio nel roster di Dragon Ball FighterZ.