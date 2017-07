ha annunciato che la Closed Beta disi terrà dal 16 al 18 settembre. Le registrazioni per la fase di test apriranno oggi in Giappone e il 22 agosto in Europa e Nord America.

Al momento non ci sono dettagli sulle modalità presenti nella Closed Beta, il test metterà a disposizione nove personaggi, tra cui Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Freezer, Majin Bu e Trunks.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Occidente nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows, la data di lancio non è ancora stata annunciata dal publisher.