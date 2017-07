Sulle pagine della rivista V-Jump è stato confermato chefaranno parte del roster di, nuovo picchiaduro dedicato alla saga di

Piccolo e Crilin si aggiungono ai già confermati Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Freezer, Majin Bu e Trunks del Futuro. Recentemente il publisher Bandai Namco ha annunciato che le registrazioni per la Closed Beta inizieranno il 26 luglio, la fase di test si terrà in estate me le date esatte non sono ancora state comunicate. Dragon Ball FighterZ uscirà nei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC Windows.