Dragon Ball FighterZ: Goku, Vegeta e Freezer in azione nei nuovi video gameplay

La redazione di GameInformer ha pubblicato due nuovi video gameplay di, il promettente picchiaduro bidimensionale in sviluppo presso gli studi dei talentuosi ragazzi di

Nei filmati, che potete ammirare in cima e in fondo alla notizia, è possibile vedere in azione alcuni dei personaggi più celebri del manga e dell'anime, tra cui Goku, Vegeta (entrambi anche in versione Super Sayan God), Vegeta, Freezer, Cell, Tenshinhan, Yamcha e C17.

Game Informer sta seguendo molto da vicino Dragon Ball FigherZ, arrivando persino a dedicargli la copertina di novembre della rivista, dove appare uno stupendo artwork di Goku in versione Super Sayan. Nei giorni scorsi, invece, Bandai Namco Entertainment ha presentato in video Gohan (dalla saga di Cell) e Majin Bu.

Il titolo è stato progettato e bilanciato per mettere a disposizione dei giocatori match 3vs3, e segue fedelmente l'estetica del manga. Secondo una precisa scelta degli sviluppatori, il combat system sarà molto accessibile, ma anche difficile da padroneggiare dai giocatori più esperti ai livelli più alti. Al momento non sappiamo quanti saranno i lottatori inseriti nella versione finale, né quali modalità verranno proposte oltre allo Story Mode.

Dragon Ball FighterZ è atteso nel corso dei primi mesi del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC. Se ve la siete persa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima.