, picchiaduro in via di sviluppo presso, torna a mostrarsi in uno spettacolare video di gameplay pubblicato dalla testata di Game Informer.com, come parte della copertura mensile dedicata al gioco.

Il filmato, che potete visionare in apertura di notizia, ci consente di ammirare diversi personaggi provenienti dall'universo di Dragon Ball in azione, tra cui Goku e Vegeta Super Saiyan Blue, Majin Buu, Gohan Super Saiyan 2 e altri ancora.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile durante il mese di febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. A questo indirizzo, trovate un trailer dedicato ai personaggi di Yamcha e Tenshinhan.