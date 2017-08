ha da poco pubblicato un nuovo, spettacolare trailer dedicato a, picchiaduro sviluppato da) basato sul celeberrimo manga/anime ideato da

Come potete osservare dal filmato che vi abbiamo riportato in testata, sono Goku e Vegeta Super Saiyan Blue (tipo di trasformazione avvista nel film "Resurrection of F" prima, e nella serie Dragon Ball Super poi) a finire sotto la luce dei riflettori.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile su PC, PS4 e Xbox One nel corso del mese di febbraio 2018 nelle versioni standard e CollectorZ Edition.