Dragon Ball FIghterZ: la modalità storia avrà un approccio simile a Xenoverse

Uno degli aspetti più attesi dai fan diè sicuramente la componente competitiva online, ma non per questotrascureranno il single player e la modalità storia.

In una recente intervista concessa alla testata di RedBull durante l'EVO 2017, il producer del gioco, Tomoko Hiroki, ha annunciato che la storia non seguirà il corso del manga di Akira Toriyama, ma avrà un approccio diverso, simile a quanto visto in Dragon Ball Xenoverse. Il producer conferma inoltre il supporto posto lancio, senza però specificare quali contenuti saranno aggiunti nel picchiaduro.

Recentemente sono stati svelati Piccolo e Crilin, che assieme a Future Trunks completano il roster dei nove lottatori che potranno essere giocati nella closed-beta. Dragon Ball FighterZ è previsto per i primi mesi del 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC.