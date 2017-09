Dragon Ball FIghterZ: nuove immagini per Androide 21, Yamcha e Tenshinhan

Le nuove immagini pubblicate daperci danno modo di osservare più da vicino le ultime aggiunte al roster del picchiaduro, ovvero Androide 21, Yamcha e Tenshinhan.

A dire il vero non sappiamo ancora se l'androide sarà effettivamente un personaggio giocabile, ma è stato confermato che avrà un ruolo centrale nella storia di gioco. I nuovi scatti mettono in mostra alcuni dei colpi più iconici dei due Z fighter, come il Shin Kikoho di Tenshinhan e il Rogafufuken di Yamcha. Se non siete riusciti a partecipare alla closed beta da poco conclusa, potete dare uno sguardo a oltre sei ore di gameplay per familiarizzare con i controlli di gioco.

Dragon Ball FighterZ uscirà a inizio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.