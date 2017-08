Dragon Ball FighterZ: nuovi dettagli su Collector's Edition e Closed Beta

annuncia numerose novità relative, come i dettagli sulla CollectorZ Edition Europea, la modalità storia con un nuovo gameplay, i bonus pre-order e l'apertura delle registrazioni alla Closed Beta del gioco.

l tanto atteso gioco di combattimento 2.5D creato da Arc System Works sarà lanciato a febbraio 2018 su Xbox One, PlayStation 4, in formato digitale su PC via Steam e altri rivenditori. Inoltre, agli inizi del 2018, verrà lanciata una CollectorZ Edition Europea di Dragon Ball FighterZ su Xbox One e PlayStation 4 contenente un diorama di Goku da 18 cm in esclusivo stile "Manga Dimension", 3 artbook e un esclusivo SteelBook. Entrambe le edizioni CollectorZ e Standard offriranno bonus pre-order a tutti i giocatori inclusi l’accesso in anteprima alla Open Beta di gennaio, la possibilità di sbloccare 2 personaggi (SSGSS Goku e SSGSS Vegeta) e 2 esclusivi avatar da utilizzare nelle lobby.



A breve verranno svelati maggiori dettagli sulla Open Beta. Il nuovo trailer di Dragon Ball FighterZ introduce la modalità storia, nuovi personaggi e i Party Match. In questo nuovo gameplay, AndroidE 16 e il duo AndroidE 17/AndroidE 18 si uniscono alla battaglia al fianco di Krillin e Piccolo. Con la resurrezione di Android 16 e l’invasione dei misteriosi corpi d’armata, i super guerrieri cominciano a cadere. Cosa succederà?! Inoltre, verranno svelati i Party Match grazie ai nuovi asset. In questa nuova modalità di combattimento online, un giocatore sarà responsabile di ciascuno dei 6 personaggi durante gli intensi combattimenti 3v3. Un’altra straordinaria novità è la possibilità per i giocatori di PlayStation 4 e Xbox One di registrarsi a partire da oggi alla Closed Beta in programma il 16 e 17 settembre. Potranno giocare Dragon Ball FighterZ online con 11 personaggi giocabili, inclusi: SS Goku, SS Vegeta, SS Teen Gohan, Cell, Majin Buu, Frieza (Forma definitiva), Future Trunks, Piccolo, Krillin, Android 18 e Android 16. I giocatori di PlayStation 4 possono registrarsi alla closed beta su cliccando qui mentre i giocatori di Xbox One saranno selezionati attraverso l’hub di Xbox Insider.

La nuova versione di Dragon Ball FighterZ con gli 11 personaggi potrà essere giocata presso il padiglione di Bandai Namco Entertainment. Il 25 agosto, l’Arena ESL ospiterà anche il primo torneo competitivo su PlayStation 4 e Xbox One dalle 15:00 alle 20:00 CEST. Il lancio di Dragon Ball FighterZ è previsto per il mese di febbraio 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC tramite Steam. Le registrazioni alla Closed Beta verranno aperte il 22 agosto.