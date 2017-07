Dragon Ball FighterZ: i nuovi screenshot mostrano Piccolo e Crilin in azione

ha pubblicato una serie di nuovi screenshot per, mostrandoci Crilin e Piccolo in azione durante i combattimenti. Come confermato negli scorsi giorni, i due personaggi saranno inclusi nel roster dei lottatori.

Per quanto riguarda le particolari abilità dei due personaggi, segnaliamo che Piccolo potrà contare sulle sue braccia estendibili, mentre Crilin potrà sferrare il Kienzan, un colpo imparabile che potrà essere ulteriormente caricato con la pressione di un tasto. Gli screenshot che vi abbiamo riportato a fondo pagina ci permettono di vedere i due combattenti in azione su Dragon Ball FighterZ.

Ricordiamo che il titolo uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e Playstation 4. Le iscrizioni per la closed-beta, invece, inizieranno il 26 luglio.