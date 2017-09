Dragon Ball FighterZ: nuovo gameplay trailer con Yamcha e Tenshinhan

continua a promuovere il suo promettente: nel corso delle ultime ore, il publisher nipponico ha pubblicato un nuovo gameplay trailer per il nuovo picchiaduro sviluppato dai

Il filmato, che potete visionare in testata, è questa volta incentrato sui personaggi di Yamcha e Tenshinhan, entrambi apparsi nell'originale serie anime di Dragon Ball. A quanto pare, al pari di quanto accade fra C17 e C18, anche Tenshinhan potrà talvolta attaccare in tandem con Jiaozi (conosciuto anche come Riff nell'anime). Qui potete dare uno sguardo ai valori di combattimento di entrambi i personaggi.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile nei primi mesi del 2018 su PC, PS4 e Xbox One.