Dragon Ball FighterZ: nuovo trailer con Goku e Vegeta Super Saiyan Blue

ha da poco pubblicato un nuovo trailer dedicato a, atteso picchiaduro sviluppato dabasato sul manga/anime ideato da Akira Toriyama.

Nel corso del trailer, che vi abbiamo riportato in testata, vengono messi in mostra diversi dei personaggi presenti nel roster di gioco, con una piccola parentesi conclusiva sullo Story Mode che vedrà protagonista l'Androide 21. Protagonisti assoluti della scena, però, risultano essere nuovamente Son Goku e Vegeta in versione Super Saiyan Blue, che qui si esibiscono in spettacolari scene di battaglia.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile durante il mese di febbraio 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Per tutte le informazioni sul picchiaduro di Arc System, vi rimandiamo alla nostra video anteprima.