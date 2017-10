ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato su, uno dei nemici più popolari tra quelli affrontati da Goku nell'arco narrativo dlla serie Dragon Ball Z.

Il trailer mette in mostra le principali caratteristiche di Majin Bu, permettendo di dare uno sguardo allle mosse e alle abilità di questo personaggio. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ è attualmente in fase di sviluppo negli studi di Arc System Works (team autore di Guilty Gear e BlazBlue), il lancio è previsto per febbraio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.