ha pubblicato un nuovo trailer diincentrato sul personaggio di, annunciato a giugno ma mai visto in azione fino a questo momento.

Oltre al trailer dedicato a Trunks del Futuro, Bandai Namco ha annunciato che le registrazioni per la Closed Beta del gioco inizieranno il 26 luglio. La fase di test si terrà in estate e includerà nove personaggi tra cui Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Freezer, Majin Bu e Trunks.

Dragon Ball FighterZ uscirà nei primi mesi del 2018 in contemporanea mondiale su PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam).