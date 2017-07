Dragon Ball FighterZ: Piccolo e Crilin si mostrano all'interno di V-Jump

Qualche ora fa vi abbiamo riportato che Crilin e Piccolo raggiungeranno Goku, Vegeta, Gohan, Cell, Freeza, Majin Bu e Future Trunks in, e grazie all'ultima edizione della rivista V-Jump possiamo vedere i primi scatti dei nuovi personaggi in azione.

La pagina riporta inoltre alcune informazioni: il Kienzan di Crilin sarà imparabile, e potrà essere ulteriormente caricato tenendo premuto un tasto. Per quanto riguarda il comparto online, esso funzionerà similmente a quanto visto in Guilty Gear Xrd, con la presenza di personaggi in miniatura (chibi) che potranno anche sfidarsi tra di loro. Trovate la scansione della pagina di V-Jump in allegato alla notizia.

Dragon Ball FighterZ è atteso ad inizio 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC. Le iscrizioni per la closed-beta inizieranno il 26 luglio.