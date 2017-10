AllGamesDelta ha pubblicato le scansioni del nuovo numero della rivista giapponesecon le primissime immagini dello Story Mode di. Sebbene gli screenshot non siano disponibili, le scan permettono di farsi una prima idea sui contenuti della modalità storia.

Nello specifico, è possibile dare un primo sguardo ai menu di gioco, ad alcune cutscene e alla mappa che utilizzeremo per spostarci nell'universo di Dragon Ball.

Trovate le scansioni di V-Jump in calce alla notizia, allegate al Tweet di AllGamesDelta, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ uscirà il primo febbraio 2018 in Giappone e arriverà durante lo stesso mese anche in Europa e Nord America.