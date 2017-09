Dragon Ball FighterZ: prime immagini per la lobby online ispirata a Guilty Gear

4Gamer.net ha recentemente pubblicato una nuova serie di immagini per, nuovo picchiaduro basato sul celebre manga/anime di Akira Toriyama in via di sviluppo presso gli studi di

Gli screenshot, oltre a mostrare nuovamente personaggi, ambientazioni e spettacolari scene di battaglia, ci permettono di dare per la prima volta uno sguardo al sistema di lobby online. A quanto pare, esattamente come accade nella serie di Guilty Gear, Arc System Works ha concepito un microcosmo che i giocatori potranno attraversare controllando i vari personaggi miniaturizzati.

Lasciandovi alla visione, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile nel febbraio 2018 per PC, PS4 e Xbox One.