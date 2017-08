Dragon Ball FighterZ: il primo torneo europeo ESL si terrà alla Gamescom

ha annunciato che il primo torneo europeo disi terrà alla Gamescom 2017 di Colonia in collaborazione con. Aperte le registrazioni per richiedere la partecipazione all'evento.

Bandai Namco è felice di svelare maggiori dettagli sul torneo di Dragon Ball FighterZ per 64 giocatori che si terrà alla Gamescom 2017 in partnership con ESL. Il torneo utilizzerà la build più recente del gioco e avverrà venerdì 25 agosto dalle 15.00 alle 20.00 presso l'ESL Stage nella Hall 9.

Il torneo sarà trasmesso in diretta su Twitch, con il commento di Damascus e il due volte campione di EVO Ryan Joseph Hart. Per la prima volta si potrà avere un assaggio della scena competitiva che verrà costruita intorno al gioco, con l'arrivo di un nuovo video gaemplay dopo la finale.

Per registrarsi al torneo e per maggiori informazioni sull'evento potete visitare questa pagina. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ uscirà nei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e Playstation 4.