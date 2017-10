Dragon Ball FighterZ protagonista della copertina di novembre di Game Informer

, nota rivista videoludica statunitense a cadenza mensile, ha appena rivelato che, il picchiaduro in due dimensioni sviluppato da, sarà il protagonista della copertina del numero di novembre.

Possiamo dunque aspettarci un ampio coverage sul titolo, fra analisi, anteprime e interviste esclusive. In calce alla notizia potete dare un'occhiata alla copertina, mentre in apertura trovate il trailer pubblicato da Game Informer. Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori che Dragon Ball FighterZ sarà disponibile nel corso dei primi mesi del 2018 su PC, Xbox One e Playstation 4. Per ulteriori informazioni e approfondimenti, rimandiamo alla nostra prova della Closed Beta, tenutasi il 16 e 17 settembre.