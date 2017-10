Dragon Ball FighterZ: svelata la box art dell'edizione giapponese

Il magazine V-Jump ha svelato la box art dell'edizione giapponese di, il nuovo picchiaduro dedicato al celebre anime e manga sviluppato da

Potete ammirarla in fondo all'articolo. Tecnicamente, al momento è confermata per il solo paese nipponico, ma solitamente i titoli dedicati a Dragon Ball utilizzano la stessa copertina per tutti i mercati.

Il nuovo numero della rivista, oltre a svelare l'artwork, ha anche fornito qualche nuovo dettaglio sulla storia. A quanto pare, i giocatori impersoneranno sé stessi, con la loro anima che verrà legata a specifici combattenti. I personaggi del gioco perderanno la loro coscienza una dopo l'altro, e starà al giocatore capire cosa c'è nelle loro teste.

Il roster sarà estremamente variegato. Non mancheranno personaggi storici come Goku, Vegeta (entrambi anche in versione Super Sayan Blue), Freezer, Tenshinhan e Yamcha. Pochi giorni fa sono anche stati mostrati per la prima volta Nappa, che sarà capace di evocare i piccoli ma temibili Saibamen, il Capitano Ginew, in grado di scambiarsi con l’avversario oppure di chiamare a rapporto l’omonima squadra, e Cell, uno degli avversari più temibili dell'intero franchise.

Dragon Ball FighterZ è atteso in Giappone per il primo febbraio su PlayStation 4, Xbox One e PC. La data occidentale resta fissata per il medesimo mese, ma non è ancora stato annunciato il giorno preciso. Se ve la siete persa, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima.