Dragon Ball FighterZ: Tenshinhan, Yamcha e C-21 si aggiungono al roster

L'ultimo numero del magazine giapponese V-Jump ha svelato la presenza di tre nuovi personaggi nel roster di: stiamo parlando di Tenshinhan, Yamcha e un nuovo combattente inedito, C-21 (Androide 21). Inoltre anche Chiaotzu sarà presente nel gioco come personaggio di supporto.

Come potete vedere nelle scan che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, i tre personaggi in questione faranno parte del roster di Dragon Ball FighterZ. Per chi non li conoscesse, Tenshinhan e Yamcha sono stati tra i primi rivali di Goku, per poi diventare in seguito loro compagni di avventura, mentre l'inedito C-21 si presenta come un androide dalle fattezze di una ragazza. Ricordiamo che Dragon Ball FighterZ uscirà a febbraio 2018 su PC, Xbox One e PlayStation 4.