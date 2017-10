Dragon Ball FighterZ: trapelano due edizioni speciali con Season Pass

Dopo aver svelato la data di uscita italiana di, l'Xbox Store rivela ora la presenza di due edizioni speciali del gioco, entrambi contenenti il Season Pass, per l'occasione rinominato

Dragon Ball FighterZ - FighterZ Edition (99,99 euro)

Gioco Completo

FighterZ Pass (8 nuovi personaggi)

Dragon Ball FighterZ Ultimate Edition (114,99 euro)

Gioco Completo

FighterZ Pass (8 nuovi personaggi)

Pacchetto Musicale Anime (11 brani dell'anime)

Pacchetto Vocale Commentatore

Effettuando il preordine riceverete l'accesso anticipato esclusivo alla Open Beta di gennaio, lo sblocco anticipato di Goku (SSGSS) e Vegeta (SSGSS) e due avatar per la Lobby. Dragon Ball FighterZ sarà disponibile in Italia dal 26 genanio 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One.