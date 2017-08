Dragon Ball FighterZ: una combo da 127 colpi per Goku nella nuova clip di gioco

, nuovo picchiaduro in via di sviluppo presso gli studi di, torna a mostrarsi in azione grazie ad una clip di gameplay off-screen catturata dal canale YouTube NGI.

Per quanto non presenti una qualità ottimale, il filmato non pecca di certo del fattore spettacolarità: come potete notare a partire dal minuto 1:17, Goku Super Saiyan riesce a portare a termine una devastante combo di ben 127 colpi inflitta ai danni del malcapitato Cell (nella sua trasformazione finale).

Lasciandovi alla visione del video, che potete visionare in cima alla notizia, ricordiamo che Dragon Ball FighterZ uscirà su PC, PS4 e Xbox One nei primi mesi del 2018. Una Closed Beta del gioco si terrà dal 16 al 18 settembre: le iscrizioni alla fase di test inizieranno il prossimo 22 agosto in Europa.