Sul nuovo numero di V-Jump è stato confermato chesarà disponibile in Giappone dal primo febbraio 2018 nei formati PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il lancio in Occidente resta prevista per il mese di febbraio, una data esatta non è stata resa nota.

Tramite le pagine della rivista inoltre sono stati svelati anche due nuovi personaggi, ovvero Nappa e Captain Ginyu, i quali si aggiungeranno al roster del picchiaduro sviluppato da Arc System Works.

Ricordiamo che per il nuovo gioco della serie, Akira Toriyama ha supervisionato la creazione di un personaggio inedito, Androide 21. Restiamo in attesa di scoprire la data di lancio occidentale di Dragon Ball FighterZ.