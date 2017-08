Dragon Ball FighterZ: video analisi delle abilità di Androide 16

Il nuovo video pubblicato daci offre una panoramica delle abilità di, personaggio svelato durante la Gamescom che andrà ad arracchire il roster di

Woolie, del canale YouTube Super Best Friends Play, illustra alcune delle strategie vincenti di Androide 16, che sopperisce alla sua scarsa mobilità con un set di prese che possono essere concatenate. Il picchiaduro tratto dall'opera di Akira Toriyama ha fatto visita anche alla Gamescom, e seguendo questo collegamento potete vedere le nostre impressioni.

Dragon Ball FighterZ è previsto per il mese di febbraio 2018 su Xbox One, PlayStation 4 e PC, anche in versione CollectorZ Edition comprensiva di Steelbook e action figure di Goku Super Saiyan alta 18 cm.