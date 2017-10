GameInformer USA ha pubblicato un nuovo video diche mostra tutti glidei personaggi del roster. Il filmato è una compilation delle mosse Ultimate di tutti gli eroi che troveremo nel gioco, daa Freezer, passando per Cell,, Vegeta SSGSS e Gohan, solamente per citarne alcuni.

Dragon Ball FighterZ sarà disponibile dal primo febbraio 2018 in Giappone nei formati PlayStation 4, Xbox One e PC, in Occidente il lancio è previsto per lo stesso mese, al momento però non è stata ancora fornita una data di lancio precisa per Europa e Nord America.