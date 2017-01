Dragon Ball Fusions: la day one patch includerà nuovi personaggi

ha svelato i contenuti della day one patch di, nuovo titolo basato sulla popolare serie di Akira Toriyama, in arrivo il prossimo 16 febbraio in esclusiva sulle console della famiglia 3DS.

L'aggiornamento includerà i personaggi di Trunks (Super), Super Saiyan Trunks (Super), Goku Black, Super Saiyan Rosé Goku Black, Zamas, SSGSS Vegito e Fused Zamas. Inoltre, saranno disponibili anche nuovi vestiti, titoli e mosse speciali. Un update decisamente importante dunque, che aggiunge nuovi contenuti a Dragon Ball Fusions, la patch non sarà inclusa nelle schede gioco ma dovrà essere scaricata separatamente dal Nintendo Network.