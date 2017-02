Dragon Ball Fusions: il nuovo trailer è dedicato alle fusioni

Per festeggiare il lancio di Dragon Ball Fusions (disponibile nei negozi da venerdì 17 febbraio), Bandai Namco Entertainment Europe ha svelato il terzo e ultimo video di gioco che mostra come funzionano le fusioni, uno degli aspetti principali del nuovo gioco di Dragon Ball.

In Dragon Ball Fusions, tutti i personaggi potranno eseguire la famosa Danza della Fusione per generare centinaia di eroi tutti nuovi e inediti! I giocatori potranno scegliere fra fusioni classiche come la famosa Gotenks, ovvero la fusione tra Goten e Trunks, e altre più improbabili come Naditz, la fusione tra Nappa e Radditz.

Tutti i personaggi nati dalle fusioni saranno molto più potenti di quelli originali e grazie al sistema Ultra Gauge, potranno utilizzare due nuove mosse: l’Attacco Zenkai e la Fusione a 5.