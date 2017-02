Dragon Ball Fusions, il nuovo trailer è dedicato al sistema di combattimento

ha pubblicato un nuovo video di, incentrato sul sistema di combattimento. Un vero gioco dinon può non avere duelli che sfidano la gravità e ovviamente Fusions non fa eccezione...

Per iniziare, la strategia del Triangolo d’attacco, per cui la velocità prevale sulla forza, la forza sulla tecnica e la tecnica sulla velocità, ti aiuterà a scegliere con attenzione il tuo bersaglio prima di colpirlo con diversi attacchi standard, Ki e speciali. Inoltre, controlla la sequenza temporale nella parte inferiore della schermata, in quanto mostrerà il prossimo personaggio che eseguirà un’azione.

Fai particolare attenzione a questa funzionalità! Se un personaggio subisce danni, si sposterà leggermente a sinistra e un altro personaggio potrebbe prendere il suo posto. Infine, arriva il momento di eliminare i tuoi nemici con attacchi combo e reazioni a catena di squadra. Ma ricordati che non conta solo attaccare, perché dovrai anche difenderti! Indovina dove i nemici colpiranno per bloccare i loro attacchi e ridurre i danni subiti. Dragon Ball Fusions sarà disponibile dal 16 febbraio 2017 in esclusiva per Nintendo 3DS in Europa, Medio Oriente e Australasia.