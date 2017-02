Dragon Ball Fusions per Nintendo 3DS è disponibile da oggi in Europa

annuncia l’uscita di, una nuova esperienza portatile della serie per Nintendo 3DS. Fondi i personaggi più famosi della serieper crearne di nuovi in questo divertente e frenetico gioco di ruolo.

Sviluppato a Fukuoka, dallo studio giapponese Ganbarion, Dragon Ball Fusions è la più recente esperienza della serie dedicata a Nintendo 3DS. Dragon Ball Fusions dà vita al mondo di Dragon Ball. Il gioco offre una vastissima gamma di personaggi appartenenti a tutta la serie, da Dragon Ball a Dragon Ball Super che i giocatori potranno fondere per creare infinite combinazioni di nuovi potenti personaggi.

Inoltre, con la modalità Avventura di Dragon Ball Fusions i giocatori potranno accedere a una storia tutta nuova, o mettere alla prova le proprie abilità di combattimento nella modalità Battaglia Multiplayer. Dragon Ball Fusions è ora disponibile in Europa, Medio Oriente e Australasia sia in versione retail che in formato digitale nel Nintendo eShop esclusivamente per Nintendo 3DS.