Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X annunciato per Nintendo 3DS

Sull'ultimo numero della rivista giapponese V-Jump,ha annunciato, nuovo titolo dedicato alla popolarissima serie di Akira Toriyama.

Dragon Ball Heroes: Ultimate Mission X uscirà in Giappone il 27 aprile su Nintendo 3DS, le prime copie includeranno uno speciale set di cinque carte per Super Dragon Ball Heroes: Tokusei Hero Avatar Card, Son Goku Xeno, Vegeta: Xeno, Darkness Majin Towa e Vegito (Super Saiyan Blue). Altri dettagli al momento non sono noti e l'arrivo del titolo in Occidente non è stato ufficialmente confermato dal publisher.