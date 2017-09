Il canale YouTube "Xiphos Gaming" ha pubblicato un video che mostra i primi 40 minuti di gameplay della versione Switch di, disponibile da oggi in Giappone e in arrivo a fine mese in Occidente.

Questa edizione del gioco presenta il supporto per il multiplayer locale, sistema di controllo riadattato per i Joy-Con e un comparto tecnico rivisitato per sfruttare le potenzialità della piattaforma Nintendo, non sono presenti invece contenuti aggiuntivi di alcun tipo rispetto alle versioni PC, Xbox One e PS4.

Dragon Ball Xenoverse 2 Nintendo Switch Edition sarà disponibile in Europa e Nord America dal prossimo 21 settembre.