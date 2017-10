Sull'ultimo numero della rivista giapponese V-Jump è stato confermato che due nuovi personaggi si aggiungeranno al roster disaranno presto disponibili come DLC a pagamento.

Anche i costumi da battaglia Universo 2 e Universo 11 saranno resi disponibili nelle prossime settimane, al momento non è chiaro se questi contenuti arriveranno anche in Europa. I nuovi DLC sono stati annunciati solamente per le versioni Xbox One, PlayStation 4 e PC dl gioco mentre sulla rivista non si fa alcun cenno riguardo l'edizione per Switch di Dragon Ball Xenoverse 2.