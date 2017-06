Dragon Ball Xenoverse 2: appare un nuovo scan per il DLC Pack 4

Sull'ultimo numero di una pubblicazione giapponese (Shuiseha’s Weekly Shonen Jump magazine), sono arrivati nuovi dettagli suldi, il prossimo pacchetto aggiuntivo in arrivo nel gioco. Confermato un nuovo stage, nuovi attacchi e altro ancora.

Lo scan, riportato in calce alla notizia, conferma che all'interno del DLC Pack 4 sono inclusi: 2 nuovi personaggi giocabili (Fusion Zamasu e SSGSS Vegito), una nuova modalità storia (Future Trunks Saga), un nuovo stage (Devastated Future City), 3 nuove quest parallele, 5 nuovi attacchi, 6 nuove Super Souls, 2 nuovi costumi e 2 nuovi accessori. Vi ricordiamo che la pubblicazione del DLC Pack 4 è prevista per il mese di giugno su PC, Playstation 4 e Xbox One.