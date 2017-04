Dragon Ball Xenoverse 2: disponibile ora il DLC DB Super Pack 3

: Il terzo DLC diè ora disponibile per tutte le piattaforme. I nuovi contenuti tratti dasono i protagonisti assoluti delche include nuovi personaggi, missioni parallele, abilità aggiuntive e costumi extra.

Non solo, perchè il DB Super Pack 3 permette di ottenere Bojack come Mentore, ma per farlo sarà necessario prima possedere il costume di Bojack disponibile nel TP Medal Shop. Il nuovo pacchetto scaricabile di Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su PC (via Steam), PlayStation 4 e Xbox One, ricordiamo che il gioco arriverà anche su Nintendo Switch nel corso del 2017.