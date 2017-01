Dragon Ball Xenoverse 2: il DLC Pack 2 a Febbraio insieme a un update gratuito

ha rivelato che il DLC Pack 2 diverrà pubblicato a Febbraio. Insieme al pacchetto a pagamento, che tra i vari contenuti include i due personaggi di, sarà rilasciato un aggiornamento gratuito che aggiunge nuovi attacchi, costumi e altro ancora.

Il DLC Pack 2 previsto per Febbraio contiene due nuovi personaggi giocabili (Champa e Vados), un nuovo evento per la storia (il Dio della distruzione Champa raggiunge Conton City), uno stage aggiuntivo, 8 nuovi attacchi, 3 nuovi costumi, un nuovo veicolo da usare a Conton City e nuove Emotes. L'update gratuito, invece, aggiunge 5 nuovi costumi, 3 nuovi accessori, 5 nuovi attacchi e nuove regole per il Tenkaichi Tournament. Ricordiamo che Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC.