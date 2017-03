Dragon Ball Xenoverse 2: gratis su Xbox One nel weekend

Parte oggi il weekend di gioco gratuito per Dragon Ball Xenoverse 2 su Xbox One. La promozione è riservata esclusivamente agli utenti Xbox LIVE Gold, che fino al 5 Marzo possono provare il gioco nella sua interezza mantenendone i progressi.

La versione di prova può essere scaricata a partire da oggi su Xbox One, con la possibilità di mantenere i salvataggi e gli Achievements anche nel gioco completo, nel caso si decidesse di acquistarlo. Dragon Ball Xenoverse 2 sarà scontato per tutto il periodo della promozione del 25% (versione deluxe) e del 40% (versione standard). Ricordiamo che durante il weekend gli utenti Xbox One abbonati al Gold potranno provare gratuitamente anche Battlefield 1.