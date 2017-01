Dragon Ball Xenoverse 2: in arrivo nuovi contenuti gratuiti e a pagamento

ha svelato nuovi contenuti per. Disponibili a febbraio, il nuovo DLC Pack e gli aggiornamenti gratuiti arricchiranno il gioco con tante novità.

La storia è stata modificata e il Dio della Distruzione Champa ha raggiunto Conton City! Con questo secondo DLC Pack a pagamento, disponibile con il Season Pass o acquistabile singolarmente, i giocatori sperimenteranno una quest in un nuovo scenario e fronteggeranno i guerrieri del sesto universo. Per questa occasione, due nuovi personaggi si uniranno alla battaglia: Champa e Vados. Inoltre, i giocatori avranno anche un nuovo stage, nuovi attacchi, costumi, veicoli e tanti altri contenuti!



Insieme con il DLC Pack 2, un nuovo aggiornamento gratuito sarà disponibile per tutti e includerà nuovi costumi, accessori, attacchi, un nuovo level cap, nuove regole per il torneo mondiale e molto molto altro. Dragon Ball Xenoverse 2 è disponibile in Italia dal 27 ottobre 2016 per PlayStation 4, Xbox One e PC (via Steam), nel corso dell'anno il titolo arriverà anche su Nintendo Switch.