ha confermato con un breve comunicato stampa chearriverà questo autunno su Nintendo Switch. La compagnia ha inoltre svelato alcuni dettagli sul

Questa versione di Dragon Ball Xenoverse 2 si avvantaggerà delle particolari feature della console come le opzioni per il controllo del movimento durante gli scontri, multiplayer locale fino a 6 giocatori, battaglie in locale con 2 Joy-Con e 1 console e la possibilità di giocare ovunque. Il DLC 4 sarà invece disponibile a giugno su PlayStation 4, Xbox One e PC e includerà due nuovi personaggi: Fused Zamasu e SSGSS Vegito.