Dragon Ball Xenoverse 2: nuovi dettagli sui DLC in arrivo questo autunno

ha annunciato oggi che da questo autunno saranno disponibili nuovi personaggi, nuovi costumi e nuove possibilità di gioco per tutte le versioni di

Tapion e Androide 13 si uniranno alla battaglia nel prossimo contenuto a pagamento, che sarà disponibile da questo autunno. Da una parte, Tapion attaccherà rapidamente gli avversari con la sua spada, supportando gli alleati creando una barriera con il “Flute of the Brave”. Dall’altra, Androide 13 ha una fantastica capacità, infatti, è in grado di rilevare i dati dei nemici per seguirli e attaccarli dalla distanza. Gli appassionati del gioco saranno anche felici di sapere che questo nuovo contenuto a pagamento includerà una serie di nuovi costumi. Infatti, potranno vestirsi con i costumi di Toppo e Ribrianne della “Universe Survival Saga”.



In Conton City, arriverà una nuova modalità con il prossimo aggiornamento gratuito, anch’esso disponibile da questo autunno. L’Hero Colosseum offrirà una nuova storia e consentirà ai giocatori di giocare a un gioco da tavolo di strategia con alcune misteriose statuine.