Nonostante il sempre più vicino debutto dirinnova il suo supporto a. Il publisher ha oggi annunciato che il picchiaduro disi arricchirà durante il prossimo autunno con un nuovo DLC, oltre che con un update gratuito.

Al momento sappiamo solo che il contenuto aggiuntivo introdurrà dei nuovi personaggi giocabili: tra questi, troviamo Darbula e Super Buu (Gohan assorbito), entrambi messi in mostra nelle immagini che vi abbiamo riportato in calce alla notizia.

Rimaniamo in attesa di conoscere la data di lancio ed il prezzo di questo nuovo DLC. Dragon Ball Xenoverse 2 è ora disponibile per PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch.